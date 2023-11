Grande partecipazione a Coggiola per la tradizionale Castagnata Avisina, andata in scena nel pomeriggio di oggi, 1° novembre, in piazza XXV Aprile e davanti al cimitero comunale.

“Le caldarroste sono andate letteralmente a ruba – spiegano gli organizzatori – Siamo proprio soddisfatti della buona riuscita dell'evento”.