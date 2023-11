Cavaglià, una pietra del buon cammino per i pellegrini: l'idea è degli alunni della Primaria

Una pietra del buon cammino da donare ai pellegrini in arrivo a Cavaglià. È la felice intuizione realizzata dagli alunni della scuola primaria come riportato dal Comune sui propri canali social: “I pellegrini che arrivano a Cavaglià e si fermano anche solo per una breve sosta presso Villa Salino trovano i sassi del buon cammino che potranno portare con loro e lasciare lungo il loro percorso.Sono i bambini della Scuola Primaria che li hanno preparati durante un laboratorio creativo, svoltosi in questi giorni presso la Villa”.