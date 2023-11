Maltempo, forti piogge in arrivo. Nevicate in alta montagna (foto di repertorio)

“Il passaggio di una debole onda depressionaria determinerà condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso nel pomeriggio odierno con deboli precipitazioni sul Piemonte orientale, nevose oltre 1700 m. E’ previsto un marcato peggioramento domani a causa dell’azione di una profonda e ampia depressione con nucleo sul mare del Nord. In prossimità dell’Appennino ligure ci sarà la formazione di temporali auto-rigeneranti sulla costa ligure centro-orientale in probabile movimento verso l’Appennino alessandrino”. Lo scrive Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Le precipitazioni saranno tuttavia diffuse su tutto il territorio piemontese. L’intensità dei fenomeni sarà più marcata nelle ore centrali della giornata e sono previsti forti picchi di precipitazione anche sul Verbano. La quota delle nevicate si manterrà sui 1700 m sui settori alpini a nord mentre sarà in rialzo a 2500 m sui rilievi del basso Piemonte. Il forte flusso atmosferico da sudovest causerà sostenute raffiche di vento sui rilievi, in particolare quelli meridionali”.

“Viste le condizioni attese il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per domani sulla zona dello Scrivia per possibili locali allagamenti ed isolati fenomeni di versante – prosegue la nota - E’ previsto un esaurimento dei fenomeni dalla serata di domani a partire dalle zone pedemontane centro-meridionali con cessazione dei fenomeni su tutta la regione nella mattinata di Venerdì. Dopodomani il vento in quota sul Piemonte ruoterà da ovest, nordovest, con condizioni di foehn sulle Alpi occidentali estese anche alle zone pianeggianti adiacenti; il cielo sarà in prevalenza soleggiato con annuvolamenti limitati alle creste di confine con la Francia e all’Appennino a causa del libeccio ancora presente sul golfo Ligure”.