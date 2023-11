Noi moderati Biella: "Pienamente d'accordo con la ciclabile Biella-Cossato"

Gentile Direttore,

in riferimento alla vostra proposta di realizzare una ciclabile tra Biella e Cossato come gruppo di Noi Moderati non possiamo che essere d'accordo.

Il territorio necessita di progetti di ampio respiro che sappiano coniugare investimenti adeguati e servizi ai cittadini. Come esempio positivo posso segnalare la Imperia - San Remo: conosco bene la realtà della provincia di Imperia, l'iter lungo ed incerto per realizzare quest'opera stupenda che con la progressiva dismissione della linea ferroviaria fronte mare ha visto la realizzazione di una stupenda pista ciclabile lunga 24 km vista mare. Grazie a questa iniziativa sono nate numerose nuove attività: bar, B&B, bicilettai, noleggi, etc. etc. sta nascendo così un'economia intorno all'opera, un nuovo slancio per un nuovo tipo di turismo meno "mordi e fuggi" e più attendo, vive il luogo che visita e apprezza le sue peculiarità.

Oggi le bici elettriche aumentano il range di km percorribili favorendo anche chi ama la bici come scoperta del luogo in cui si trova e non solo come sport.

Quindi mi sorge spontanea la domanda: perché limitarsi a una Biella-Cossato? Il territorio Biellese ha bisogno di esplorare nuove soluzioni ed idee, parte avvantaggiato poiché ha la ricchezza di stupendi paesaggi da offrire ai turisti come ai nostri concittadini, bisogna solo fare attenzione che non rimangano cattedrali nel deserto ma che si colleghino ad altre iniziative in modo collaborativo, efficace ed insieme valorizzino un obiettivo comune.