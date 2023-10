Piante sulla strada e frane nella zona di Valle Mosso nella notte, FOTO

Il maltempo della notte tra lunedì 30 ottobre e martedì 31 ottobre non ha risparmiato nemmeno la zona di Valle Mosso, dove i Vigili del Fuoco di Ponzone sono dovuti intervenire per alcuni massi lungo la strada a Mosso, alcune piante lungo le carreggiate in frazione Flecchia e una frana nella Coggiolasca.

Nel dettaglio, il primo intervento è avvenuto intorno alle 19,30 a Mosso, dove alcuni massi fortunatamente di piccole dimensioni sono caduti lungo la strada che da Valle Mosso conduce a Mosso, in frazione Venalba.

Alle 6,15 in Valle Fredda è stato richiesto nuovamente l' intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione di una pianta lungo la strada in Valle Fredda, quindi alle 7,30 per una frana nella Coggiolasca, lungo la strada che da Pray porta a Curino.

Al momento la strada non è chiusa, e una ditta specializzata è già al lavoro per la rimozione dei detriti dalla carreggiata, successivamente starà ai tecnici a fare le valutazioni del caso per verificare