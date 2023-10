Pollone, contributi per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità

Dal 15/11/2023 al 29/12/2023 ore 12.00 c'è la possibilità per la partecipazione al bando per l’attribuzione di un contributo economico a favore delle famiglie residenti nel Comune di Pollone a sostengo delle spese per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Pollone.

Possono accedere ad un contributo economico studenti con disabilità certificata, residenti nel Comune di Pollone, che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Lo studente dovrà essere in possesso della certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex L. 104 art. 3 comma 3 in corso di validità). La dichiarazione dovrà essere presentata da un genitore /tutore/o soggetto esercitante la potestà genitoriale sul minore.

Il contributo verrà erogato sulla base del numero di domande presentate, in parti uguali, fino alla concorrenza dell’importo totale stanziato dal Ministero a favore del Comune di Pollone, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 82/2023.A tal fine chi sottoscrive l’istante deve rendere dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i. con espressa consapevolezza della decadenza dei benefici e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i

Il modello dell’istanza è scaricabile dal sito istituzionale:www.comune.pollone.bi.it e va inviata una volta compilata alla PEC: pollone@pec.ptbiellese.it o consegnata manualmente.

Alla domanda vanno allegati:copia del documento di identità dell’istante e del minore per il quale si richiede il contributo per il servizio di trasporto scolastico. Certificazione di disabilità (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità). Non saranno ammesse altre forme di presentazione istanza.

Termine ultimo di presentazione domande: ore 12.00 del 29/12/2023