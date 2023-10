Ginnastica Artistica Biella, ottimi i risultati al Campionato regionale.

Domenica 29, altra trasferta a Torino di Ginnastica Biella, per la seconda prova del Campionato Regionale Gold junior e senior. Eleonora Ghione, in categoria senior 1, con una buona prova, si conferma Campionessa Regionale allround e Volteggio, ed un secondo posto alle Parallele.

Ottimo risultato per Virginia Zanetta, che tesserata per PGS Auxilium è vice campionessa nella categoria Junior 3. A questo risultato si somma il primo posto a Volteggio e Trave e un secondo posto a Corpo Libero.

In categoria junior 1, Veronica Pastorato sale sul terzo gradino del podio allround e un secondo posto alle parallele. Per Rebecca Cangiano, terzo posto al Volteggio nella stessa categoria. Martina Ettolli in categoria Junior 3, ottiene un terzo posto al Volteggio ed uno al Corpo Libero.

Chiude la fila dei risultati positivi di Ginnastica Biella, Anna De Filippis in categoria senior 1 con un settimo posto in concorso generale

Le atlete sono state accompagnate e assistite in gara da Sara Battagion e Irina Sitnikova.