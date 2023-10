Cavaglià, Lions Charity Golf Championship: l’evento sportivo benefico.

Bucino nel Lions Charity

Sport e solidarietà domenica al Gc Cavaglià con il Lions Charity Golf Championship (18 buche Stableford 3 categorie): un evento benefico a cui il circolo è particolarmente legato. Il circuito annualmente permette, al gruppo di club Lions e Leo che lo organizzano, di donare ai bisognosi cani guida addestrati presso il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate.



Di seguito l’elenco dei premiati:

- 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 34, 1° Netto Pier Carlo Moscone Cavaglià 39, 2° Netto Claudio Noussan Panorama Golf 38.

- 2a categoria: 1° Netto Albino Fagiano Pinerolo - Pragelato 38, 2° Netto Piero Ceresa Cavaglià 37.

- 3a categoria: 1° Netto Fabrizio Ruffino Cavaglià 42, 2° Netto Sergio Protti Cavaglià 39. 1° Ladies Carlotta Schellino Cavaglià 35. 1° Seniores Giovanni Buzzi Crema 37. 1° Lions Luca Noto. 1° Possessore Gatto Carlotta Schellino. 1° Possessore Cane Moscone Piercarlo.

Villa e Schellino nel Gran Galà Hickory

Sabato al Gc Cavaglià si è svolto il Gran Galà Hickory, gara di golf con attrezzatura vintage e abbigliamento d’epoca. Dopo 18 buche nella classifica netta ha primeggiato Andrea Villa con 33 punti Stableford, mentre nel lordo il migliore è stato Paolo Schellino con lo score di 29. Ad organizzare l’evento in collaborazione con il club Stefano Villa.

Bonatti nel The Challenge by Bluvacanze

Oltre 80 partecipanti hanno animato al Gc Cavaglià il The Challenge by Bluvacanze (18 buche Stableford 3 categorie) che ha regalato l’accesso alla semifinale nazionale ai primi 3 netti di categoria e il miglior lordo. La gara era valida come Interclub di ritorno con il Golf Club Courmayeur e ad imporsi per una decina di punti nelle due sfide sono stati gli ospiti valdostani.

Di seguito l’elenco dei premiati:

- 1a categoria: 1° lordo Marco Bonatti Cavaglià 33, 1° Netto Roberto Bonfanti Crema 37, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 36, 3° Netto Luca Pressendo Courmayeur 36.

- 2a categoria: 1° Netto Claudio Simeone Crema 41, 2° Netto Alessandro Giancola Cavaglià 40, 3° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 37.

- 3a categoria: 1° Netto Enrico Zuffada Sanremo Ulivi 41, 2° Netto Cristiano Zuffada Sanremo Ulivi 41, 3° Netto Pier Giovanni Deandrea Cavaglià 40. 1° Ladies Gaia Libertini Ciliegi 34.