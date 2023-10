Il Gazebo del PLMI ha coinvolto cittadini e giovani

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il rosso gazebo informativo del Partito marxista-leninista italiano svoltosi sabato 28 ottobre a Biella è stato un grande successo. Come precedentemente annunciato attraverso un comunicato stampa, l'evento si è tenuto nel pomeriggio dello scorso sabato in via Italia ed è stato predisposto dall'Organizzazione biellese del PMLI. Il focus dell'iniziativa era il lavoro povero e precario, oltre all'urgente necessità di aumentare i salari e le pensioni. In un'atmosfera fraterna e militante i membri dell'Organizzazione hanno diffuso tra le masse popolari il fondamentale documento scritto dal Segretario generale del PMLI, Giovanni Scuderi, dal titolo "La questione del potere politico".

Numerose le discussioni, in particolare tra lavoratrici e lavoratori, che si sono impegnati a visitare la sede del PMLI in Strada alla Fornace 8/b a Biella. Una lavoratrice del settore della ristorazione, al cospetto delle bandiere del partito, ha esclamato: "Ma allora il partito con la falce e il martello esiste ancora!". Successivamente, ha condiviso la sua storia di madre e lavoratrice sottolineando le molteplici difficoltà nel conciliare il ruolo di genitore con quello di lavoratrice. Ha espresso preoccupazione per gli aumenti dei costi e le difficoltà nell'arrivare a fine mese con un solo reddito. Un operaio del settore tintoria ha raccontato gli estenuanti ritmi di lavoro ai quali è sottoposto e ha evidenziato un dato interessante: un tintore percorre mediamente oltre 15 chilometri al giorno durante il suo turno di lavoro, purtroppo senza uno stipendio adeguato alla fatica quotidiana.

Un gruppo di quattro giovani ventenni ha intrattenuto una lunga conversazione con i membri del PMLI per chiarire alcuni preconcetti, come l'equiparazione tra fascismo e comunismo, i fatti del 1956 in Ungheria, la meritocrazia, la differenze tra proprietà privata dei mezzi di produzione e proprietà privata dei beni personali e la condizione disastrosa in cui è precipitata la scuola pubblica negli ultimi anni.