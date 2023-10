Cancelli aperti scuola, a Ponderano, Locca: “Un po’ di cultura ad evitare una brutta figura”

Riceviamo e pubblichiamo:

"Ringrazio l'assessore Chiorino e Marco Romano perché, con questo loro modo di fare, hanno messo in evidenza e fatto risaltare il mio nome e quanto questa Amministrazione ha realizzato per la tranquillità delle famiglie e sicurezza dei bimbi in età scolare. Voglio anche evidenziare che, a volte, alla qualità della carica istituzionale non sempre corrisponde lo stesso grado di coltura amministrativa, dimostrando il loro non sapere nel merito della normativa che regola l’adozione di ordinanze, approfittando della buona fede delle persone per propinare cose non vere. Non voglio dilungarmi nel merito al loro coreografico e deplorevole intervento, attuato con l’innato garbo di una principessa d’altri tempi accompagnata dal cavalier servente Marco Romano, se non per chiarire alcune cose.

Innanzi a tutto non è opera mia la chiusura dei cancelli, né tantomeno la responsabilità che ne deriva all’interno del plesso scolastico. L’ordinanza, a suo tempo adottata dalla sig.ra Chiorino, faceva chiaro riferimento ad una pericolosità oggettiva per i bimbi in attesa di poter accedere all’edificio scolastico, pericolo dato dalla percorrenza dei veicoli nella strada a fianco al marciapiedi avente la larghezza di poco superiore al metro senza alcuna protezione di barriere salvapedoni, tale da non garantire alcuna la sicurezza. Tra l’altro, detta ordinanza, non avendo scadenza temporale, è ancor oggi valida, pur non conservandone i presupposti che ne avevano determinato in passato l’adozione. Uno dei primi interventi che questa Amministrazione ha fatto, come da programma elettorale, è stata l’attenzione rivolta alla sicurezza dei bimbi ed alla serenità delle famiglie, infatti è stata la realizzata l’opera di deviazione del traffico, creando un’area protetta dove i mezzi non possono accedere, diretta a garantire la sicurezza dell’area in aderenza agli edifici scolastici, spostando la viabilità veicolare ad una distanza di circa 30 metri dall’ingresso dei cancelli. Abbiamo poi assicurato la presenza quotidiana di un agente della polizia locale sul posto durante l’orario di ingresso alle scuole, e realizzato un impianto di videosorveglianza costantemente attivo H24 per il controllo diretto dall’ufficio di polizia di tali aree, e di tutto il plesso scolastico.

Oltre alle opere sopra descritte, al fine di supportare le famiglie, è stato istituito un servizio di pre-scuola gratuito per chi ne ha necessità, attivo dalle ore 7,30 di ogni mattina. Pertanto mi viene spontaneo suggerire a chi, con tanto spreco di energia, ha evidenziato un falso problema la seguente frase: “open your mind please, farsi un po’ di cultura ad evitare una brutta figura”.