Biella, SPB AM Impianti in finale di Coppa Comitato.

La SPB AM Impianti ha iniziato benissimo la stagione di Under 15 maschile. Approda in finale della Coppa Comitato, battendo per 3 a 2 la forte formazione di Verbania. Una partita veramente tosta per i giovani biellesi, che hanno saputo imporsi al quinto set. Mercoledì mattina si disputerà la gara contro il Volley Novara, in campo casalingo al Palapajetta. In campionato invece ha superato senza problemi la formazione del Volley Novara Rosso, con un secco 3 a 0. In Under 17 e 19 ci sono stati due scontri con la Pallavolo Acqui Terme, squadra molto preparata con spiccate qualità offensive. Entrambe le partite si sono risolte a favore degli avversari per 3 a 0, ma i biellesi si sono difesi in ogni parziale.

U15 Fipav

SPB AM Impianti - Volley Novara 3-0

Parziali: 25-16; 27-25; 25-16.

Coppa Comitato U15

Pallavolo Altiora Verbania - SPB AM Impianti 2-3

Parziali: 20-25; 25-22; 25-22; 16-25; 10-15.

U17 Fipav

Pallavolo Acqui Terme - SPB Enercom 3-0

Parziali: 26-24; 25-18; 25-18.

U19 Fipav

SPB Officina Pozzo - Pallavolo Acqui Terme 0-3

Parziali: 18-25; 22-25; 14-25.