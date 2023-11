Biella, Del Monte® Supercoppa volley, Spettacolare

Uno spettacolo di colori, di luci, di presenze e soprattutto una festa sportiva quella che si consuma in un rinnovato Forum che risplende, sia per il parquet, che per il gioco di luci, quello realizzato da Night life project con un effetto scenico degno dei grandi palcoscenici nazionali. Biella risponde presente con un Forum che accoglie i tifosi delle squadre ospiti ma anche la presenza biellese non manca. Più di 3000 le presenze per questa prima giornata, mentre domani si annuncia ancora un pubblico più folto con oltre 4000 presenze a livello di biglietti venduti. In palio c’è la Supercoppa maschile di pallavolo. Quattro i team presenti: Blue Energy Piacenza, Cucine Lube Civitanova, Sir Susa Vim Perugia e Itas Trentino Una prima semifinale che vede l’Itas Trentino partire forte e vincere il primo set per poi spegnersi a mano a mano e consegnare la finale a Perugia.

Nella seconda partita invece la Lube Civitanova dimostra, grazie anche ai suoi alfieri Nikolov e soprattutto lo zar Ivan Zaytzev, di non avere rivali. Piacenza rimane in partita solo nel primo set perso 25 a 22 poi è solo un monologo degli uomini di Blengini che portano a casa senza troppa fatica la finale di domani pomeriggio. Pubblico in delirio per i campioni fin qui visti in televisione e lapossibilità di gustare dal vivo tutti i particolari di una partita di altissimo profilo, dal video check ai salvataggi, ai muri e soprattutto agli schemi di gioco che fanno di questo sport altamente spettacolare. Tra i presenti al Forum il sindaco Corradino con l’On Pella e il Vice Sindaco Moscarola per un week end il Forum torna a essere al centro dell’attività sportiva, c’è sicuramente un po’ di nostalgia ma il futuro è sicuramente roseo. E per chi vuole domani pomeriggio una finale da non perdere Perugia vs Civitanova.