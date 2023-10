Biella 4 Racing, Roberto Barbera in scena a Santo Stefano Belbo.

Si torna a respirare aria di rally in casa Biella 4 Racing con il suo navigatore Roberto Barbera impegnato questo fine settimana al Rally di Santo Stefano Belbo - Trofeo delle Merende. Ad attendere il navigatore di casa B4R ci sarà la Fiat 600 kit-A0 di casa B&B Osvaldo Motors, condotta in gara da Stefano Fausone, per i colori della Alma Racing.

“Siamo al via di questo bel rally - racconta Roberto Barbera - e quest’anno si cambia auto e classe, presentandoci con la piccola belva di casa Fiat, ovvero la 600 kit curata da Osvaldo. Le prove sono molto interessanti ed io e Stefano proveremo a dare del nostro meglio per ben figurare, anche se un minimo di adattamento alla nuova vettura sarà obbligatorio. Il divertimento sicuramente non mancherà, vedremo il meteo cosa avrà in serbo per il weekend”.

La gara, che vedrà lo svolgimento di verifiche tecniche ed amministrative nella giornata di sabato 4 novembre, così come lo shakedown, prenderà il via domenica 5 con la disputa delle sei prove speciali in programma, tre da ripetersi due volte, per un totale di 52,58 km contro il cronometro. I trasferimenti saranno composti da 120,08 km, per un percorso complessivo di 172,66 chilometri. Partenza, riordini, assistenze ed arrivo saranno ospitati dalla cittadina cuneese.