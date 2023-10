Salone polivalente, Pralungo presenta la festa di Halloween.

L’Associazione Genitori e Giovani di Pralungo, con la collaborazione del Comune, organizza questa sera, martedì 31 ottobre 2023, la festa di Halloween presso il Salone polivalente.

Alle ore 20:30 sarà possibile partecipare alla festa in maschera con i propri amici e fare “Dolcetto o scherzetto per le vie del paese”. Dolci, stuzzichini per tutti i palati e castagne e vin brulé per gli adulti accompagnatori.

Da quest’anno ci saranno ancora più scenette e percorsi, per divertirsi e spaventarsi per le vie di Pralungo.