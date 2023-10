Dall’Ottobre 1993: 30 anni di STORIA, UMANITÀ E ORGOGLIO DI ESSERE MEDICI

Si e’ tenuta venerdì 27 Ottobre, presso l’Auditorium di Citta’ Studi di Biella,la celebrazione dei 30 anni dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Biella .

“..questa giornata non vuole celebrare cosa l’Ordine ha fatto per i medici,ma quello che i medici hanno fatto per il nostro territorio.”

Cosi ha esordito il dr. Franco Ferrero ringraziando i sindaci presenti all’evento .

Il Presidente Ferrero ha ripercorso quante iniziative i medici hanno realizzato per la popolazione biellese: progetti di primo soccorso nelle scuole sia materne che superiori,il progetto Bis Biella in Salute, coordinato con i sindaci dei Comuni della provincia,

il liceo a curvatura biomedica volto ad aiutare i nostri ragazzi ad irrobustire la loro preparazione in previsione del test di ingresso alla facoltà di medicina, l’intervento dei colleghi presso i licei per parlare di malattie sessualmente trasmesse e l’impegno contro la violenza sui minori e sulle donne con l’adesione ad iniziative locali e nazionali.

Il dr.Franco Motta, presidente della Commissione Odontoiatri, nel suo intervento ha illustrato,le campagne dei dentisti biellesi contro l’esercizio abusivo della professione che comunque nuoce alla salute dei cittadini perché non garantisce cure professionali e di qualità.

Toccante il video “ gli Invisibili” “a riprova” , afferma Ferrero, “di come si passi dalla lode della categoria all’oblio”.

Infine ha affrontato ,nella sua relazione, la spinosa questione della carenza dei medici nel servizio sanitario nazionale e l’età media dei medici in Italia”… Non è più tempo di manutenzione ordinaria

E’ indispensabile pensare ad una riforma della formazione post laurea(modello Hospital learning).

La politica deve saper accogliere un vero pensiero riformatore del SSN, nel rispetto dell’ Art. 32 della Costituzione. I medici devono essere protagonisti di questo cambiamento, superando l ’attuale modello Fordiano del loro lavoro, .. “.

La serata si e’ conclusa con i ringraziamenti ai Colleghi che hanno fatto parte dei Consigli dell’Ordine dal 1993 ad oggi e a tutti i medici e gli odontoiatri che hanno consentito all’Ordine di essere presente laddove si parlava di salute dimostrando che “essere medico” non significhi solo “fare il medico.”