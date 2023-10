Teatro, Ponderano: successo di pubblico per I Nuovi Camminanti.

La Compagnia teatrale “I Nuovi Camminanti” di Biella ha riscosso un grande successo sabato 28 ottobre al Centro Polivalente di Ponderano, all’interno della stagione teatrale “Autunno a teatro” organizzata dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Ponderano, portando in scena al debutto la nuova commedia dialettale “Tropa grasia, care magne” ispirata ad una originaria idea di Anna Bruni e Mariella Acquadro.

La Compagnia, da sempre particolarmente conosciuta ed apprezzata dal pubblico e dall’amministrazione ponderanese, anche stavolta non ha deluso le aspettative. Il teatro era gremito per tutta la sua capienza da un numerosissimo pubblico molto attento e divertito, che ha apprezzato le numerose battute del testo e la versatilità e simpatia degli attori, magistralmente diretti dall’attenta regia di Mariella Acquadro. Una menzione speciale va alla scenografia curata nei minimi dettagli e particolarmente originale realizzata dalla scenografa e aiuto regista Cristina Martini, e ai costumi e trucco che hanno creato un pregevole effetto scenico. La produzione di luci, musiche e suoni è gestita con grande perizia dal Vicepresidente della Compagnia “I Nuovi Camminanti”, Maurizio Mercandino.

Si sono cimentati in questa commedia inedita, in ordine di apparizione, Claudia Vineis, Alberto Fante, Maurizia Mosca, Dario Bertagnolio, Carlo Costetti, Paolo Pierotti.

La trama particolarmente movimentata e scoppiettante, con colpi di scena e battute esilaranti, ha provocato nel pubblico risate e applausi a scena aperta. Gli attori, molto credibili nelle loro parti, hanno creato personaggi divertenti, vivaci e piacevoli, con forti caratterizzazioni in cui i movimenti del corpo e i gesti erano estremamente in linea con quelli del personaggio interpretato.

“I Nuovi Camminanti” con questa commedia saranno in trasferta a Torino, domenica 12 novembre 2023 alle ore 15:30, presso il teatro della Parrocchia di San Giovanni Maria Vianney in via Giulio Cesare 8.

La commedia avrà numerose repliche: per ora le date certe sono a Ponzone il 25 novembre 2023, a Cossato il 25 febbraio 2024, a Carisio il 23 marzo 2024, a Piedicavallo il 20 luglio 2024.