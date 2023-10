Musei in rete: al Falseum il nuovo appuntamento

Sabato 11 novembre – Vero o archeofake?

Falseum, il museo del falso e dell’inganno di Verrone

Una visita guidata gratuita sul tema dell’autenticità in archeologia e arte: al Museo del Territorio Biellese, il conservatore archeologo Angela Deodato condurrà i visitatori all’esame di reperti archeologici di pregio. Questi saranno lo spunto per approfondire i metodi attuali utilizzati per identificarne l’autenticità, ma anche l’occasione per entrare nel concetto di “copia”, antica o moderna, finalizzata al bene pubblico, attraverso la legislazione attuale.

Si proseguirà poi con una navetta gratuita a Verrone dove, insieme al direttore del Falseum Claudio Callegari, si affronterà un intrigante viaggio nel mondo della cosiddetta “criptoarcheologia”, molto seguita e ormai fuori controllo su social e canali televisivi. Che danni può fare preferire la fantasia al faticoso lavoro di ricerca degli storici e degli archeologi?

Il ritrovo è al Museo del Territorio Biellese alle ore 14.30. Il rientro è previsto alle ore 18.

La partecipazione all’evento è gratuita con prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 novembre (massimo 25 persone).

Chiama: 015 2529345 o scrivi a: museo@comune.biella.it