Questura di Vercelli, contrasto al traffico di stupefacenti: tre nuove segnalazioni.

Dopo il servizio straordinario dello scorso venerdì 27 ottobre, specificamente indirizzato al contrasto del traffico di stupefacenti, nel fine settimana appena trascorso, la Squadra Volante della Questura di Vercelli ha segnalato al Prefetto altre tre persone trovate in possesso di piccoli quantitativi di droga.

Nonostante l’assenza degli assetti cinofili, l’esperienza degli operatori del controllo del territorio ha consentito di assicurare un altro piccolo ma importante risultato in tema di contrasto alla compravendita e al consumo, soprattutto tra le più giovani generazioni, di sostanze stupefacenti pronte all’uso.

In particolare, nella notte di sabato, durante un servizio di controllo del territorio, la volante dell’U.P.G.S.P. sequestrava, in Corso Italia, quasi 5 g di hashish a due ragazzi, un vercellese e un torinese che, alla vista della pattuglia, cercavano di far perdere le proprie tracce sfruttando la scarsa illuminazione e l’agilità di una fuga improvvisata di corsa.

Il giorno seguente, all’esito di un controllo di polizia originato da altri motivi in Corso Salamano, un soggetto di origine rumena veniva segnalato al Prefetto di Vercelli, per possesso di un piccolo quantitativo di hashish. In questo come in altri casi, l’intuito degli operatori si è rivelato vincente e testimonia l’attenzione per una problematica, quella della droga, che richiede un costante impegno e una capillare attività di contrasto.