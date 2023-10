Muzzano, donna in ospedale per accertamenti dopo un incidente

Incidente nel pomeriggio di oggi martedì 31 ottobre a Muzzano intorno alle 14,40, lungo la strada che da Occhieppo Superiore porta a Muzzano.

Nel sinistro sono rimasti coinvolte due auto, e una conducente è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi, e i Carabinieri di Mongrando che si sono occupati dei rilievi per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.