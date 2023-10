Maltempo, a Castelletto Cervo guado chiuso

Lunedì sera, 30 novembre 2023, il Comune di Castelletto ha chiuso il guado che a causa delle copiose precipitazioni è stato ricoperto dall’innalzamento delle acque del torrente Cervo.

“A monitorare la situazione del guado – afferma il Sindaco, Omar Giletti – sono l’Unione Comuni Baraggia e Bramaterra e il gruppo della Protezione Civile: grazie al loro operato è possibile mantenere in sicurezza il passaggio e controllare che non ci siano pericoli”.

È ormai noto che durante brevi periodi di piogge intense, l’acqua che si accumula lungo il tragitto arrivi con forza al guado di Castelletto Cervo, impedendo il passaggio dei veicoli: “Si tratta di una situazione tipica e speriamo di poter aprire la strada in giornata” continua il Sindaco.

La riapertura non è un dato certo, ma la Protezione Civile, a seguito dei rilevamenti si accerterà dell’assenza di detriti sul manto stradale, per assicurare un tragitto in sicurezza e mantenere il controllo sull'area interessata; verrà annunciata la riapertura dall’amministrazione stessa.