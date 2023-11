Quando utilizzare calze antitrombo post operazione

I medici, dopo alcune tipologie di interventi, consigliano ai propri pazienti l’acquisto di calze antitrombo ma quando sono consigliate? E per quanto tempo dovrebbero essere indossate? Solitamente vengono impiegate quando il paziente dovrà restare a riposo totale per un periodo prolungato per poter fare in modo che le ferite cicatrizzino al meglio e riprendere le forze.

Quando la degenza ospedaliera o casalinga è prolungata, il rischio di trombi è un pericolo a cui si va incontro: così, oltre all’utilizzo di medicinali specifici (solitamente iniettati quotidianamente) viene consigliato l’impiego di un abbigliamento specifico per poter stimolare la circolazione. È questo il caso delle calze antitrombo.

Calze antitrombo: non sono tutte uguali

Come ti potranno spiegare operatori del settore ma anche i medici che ti assisteranno nell’intervento, non tutte le calze antitrombo sono uguali. La tipologia idonea viene consigliata dal professionista a seconda delle necessità. I prodotti presentano una compressione graduale che favorisce il ritorno venoso e quindi stimola in modo diretto la circolazione, anche quando si è allettati.

Per che interventi sono consigliate le calze antitrombo

Esistono prodotti medicali micromassaggianti che vengono consigliati per interventi come la liposuzione o altre operazioni che vanno ad agire direttamente sugli arti favorendo il microcircolo. Le calze antitrombo, invece, sono uno strumento utile indipendentemente dall’età del paziente e vengono indossate per combattere la trombosi venosa.

Secondo gli studi, l’utilizzo di questi dispositivi fa in modo che si riduca il rischio di trombosi venosa che colpisce circa il 50% dei pazienti che non le indossano. A causa di una posizione di riposo a letto prolungata, i degenti possono sviluppare gonfiori e dolori localizzati ma anche peggiorare notevolmente la propria circolazione fino a generare coaguli di sangue che possono portare a patologie importanti come l’embolia polmonare.

Non pensare erroneamente che siano da indossare solamente per interventi che riguardano gli arti inferiori; anche in caso di operazioni agli arti superiori possono essere indossate. I medici le consigliano per esempio in seguito ad asportazione di linfonodi o masse tumorali ma anche in seguito ad incidenti che possono allettare a lungo il paziente.

Quanto tempo devono essere indossate?

Solitamente i medici consigliano di utilizzare questa tipologia di dispositivo per almeno tutta la degenza ospedaliera ma di prolungarne l’utilizzo anche quando si viene dimessi; a seconda della tipologia di intervento possono essere scelte in modalità autoreggente, classici collant o gambaletto. Gli specialisti suggeriscono l’utilizzo per circa 40 giorni, tempistiche che coincide con la possibilità di casi di trombosi post intervento.

Come indossarle facilmente: i trucchi

Quando ci si trova davanti a questi prodotti per la prima volta sembra davvero difficile indossarli, questo perché risultano molto più rigidi di altre calze. Per poterli indossare basterà un po’ di attenzione: dopo un’accurata pulizia, si consiglia l’applicazione di un velo di talco e di indossare dei guanti per evitare di danneggiarle. A questo punto si consiglia di arrotolare la punta fino al tallone, poi srotolare la calza fino a coprire il piede. Quindi procedere con l’applicazione srotolandola gradualmente.