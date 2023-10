Sindaci Biellesi all'assemblea nazionale Anci: "Importante occasione di confronto"

La scorsa settimana, i Sindaci di Benna, Graglia, Massazza, Ronco Biellese, Ternengo e Vigliano Biellese, hanno preso parte, assieme a migliaia di altri amministratori locali provenienti da tutta Italia, alla 40.a Assemblea Nazionale Anci dal titolo “Tre colori sul cuore – I Sindaci uniscono l’Italia”, tenutasi presso la Fiera di Genova.

I lavori dell’Assemblea hanno preso il via martedì pomeriggio con la cerimonia di apertura e con il video collegamento da Roma della Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, a cui sono succeduti il senatore e architetto Renzo Piano, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro, primo cittadino di Bari.

Nelle giornate di mercoledì e giovedì, si sono tenuti convegni con numerosi Ministri, tra cui anche il biellese Gilberto Pichetto Fratin, tavole rotonde su numerosi temi: dalle infrastrutture, alle risorse europee, alla digitalizzazione, passando per il turismo e per il sociale, solo per citarne alcuni.

“E’ stata un’importante occasione di confronto e di scambio con altre realtà più o meno piccole d’Italia, alcune simili altre molto distanti dalle nostre, un’opportunità di crescita e di spunti per poter riflettere su sfide e opportunità future del nostro Paese”, il commento unanime dei Sindaci.