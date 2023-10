Una cena vegana per aiutare i micetti di Gattopoli

Sabato 11 novembre 2023 Gattopoli Made in Biella OdV organizza una cena a menù interamente vegano, compresi i formaggi che saranno tutti a base vegetale. Con il caldo che è durato fino a ottobre, continuano ad arrivare cuccioli e la struttura è sempre al completo e i 'grandi' di 7 mesi non li vuole più nessuno, quindi è molto difficile trovare loro casa.

L'autunno finalmente è iniziato, e ormai per scaldare Gattopoli servono 2-3 sacchi di pellet al giorno, quindi lo scopo della cena è quello di trovare fondi per fare scorte per l’inverno. Le volontarie perciò organizzano una serata presso i locali della Mensa del Pane Quotidiano della Caritas in via Novara 4 a Biella con un cuoco, il mitico Giovanni, specializzato in risotti. Per prenotarsi, basta contattare Gattopoli mandando un messaggio al 328 85 87 460 (per persona 28€, si richiede una caparra di 10€). Il menù comprende 3 antipasti (involtini di pasta fillo con verdure, gazpacho freddo di verdure e pomodoro, e spanakopita greca), come primo un risotto mantecato alla birra ed un gustoso secondo di bocconcini di seitan alla birra e senape con polenta di accompagnamento. Per finire, un crumble di mele con gelato vegano. Acqua, birra, vino, e caffè sono già compresi. Per prenotare mandare un messaggio a Gattopoli al 3288587460.

Durante la cena di beneficenza ci sarà anche un banchetto con oggetti e gioielli creati dalle volontarie stesse in ceramica o all’uncinetto, tutti articoli molto eleganti a tema gatto. Potrete anche acquistare il calendario 2024 da muro o il settimanale da tavolo, utilissimo per l’ufficio, e le favolose sciarpe in materiali pregiati, di lavorazione biellese, poi rifiniti dalle volontarie stesse.

Gattopoli è aperta dal lunedì al venerdì pomeriggio (16:30-18:00) solo su appuntamento, mentre il sabato pomeriggio si può visitare senza prenotare. I volontari vi aspettano per farvi conoscere i loro splendidi mici.

Per sostenere l’associazione, è possibile fare anche versamenti tramite bonifico bancario (codice IBAN: IT 64E 06085 44750 000001000717) intestato a “Gattopoli Made in Biella O.d.V.” o donare il proprio 5x1000 (codice fiscale 90071200027).