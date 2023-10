Rane Rosse In Sport protagoniste nella Sprint Edition Cup Piemonte e Valle D’Aosta, prima tappa della stagione 2023-2024. In Sport in vasca con gli atleti dei gruppi di Biella, Crescentino e Varallo Villa Becchi, seguiti rispettivamente dai tecnici Riccardo Mosca, Chiara Ferraris e Martina Giavani. La manifestazione che ha avuto come stelle assolute due campioni del calibro di Alessandro Minessi e Benedetta Pilato, già medagliati con la Nazionale a livello europeo e mondiale.

La ciliegina sulla torta della spedizione In Sport è stata la vittoria nei 100 dorso di Tommaso N’gakoutou, che ha timbrato un 54”53 valevole come tempo limite per i campionati italiani assoluti invernali. Sul podio della manifestazione ancora Tommaso N’Gakoutou, secondo nei 50 dorso in 25”84. Tra i primi 8 nelle rispettive finali A: Andrea Maia Narchialli, sesta nei 50 dorso in 29”55, Edoardo Blotto, ottavo nei 50 dorso. Andrea Maia Narchialli ha poi vinto la finale B dei 50 delfino con 27”78, quinto tempo assoluto, Pietro Remorini quinto in finale B nei 100 dorso con 57”45, Anna De Carlo, settima nella B nei 100 dorso con 1’05”11. Prestazione di livello anche per Edoardo Blotto nei 50 dorso, qualificato “solo” per la finale C ma autore di un eccellente 25”01, tempo che gli sarebbe valso il bronzo. Ottava la staffetta 4x50 stile libero femminile con Narchialli, Vittorini, Bertucelli, Gallo.

Quinta la maschile con Blotto, Remorini, N’Gakoutou, Di Lonardo, sesta la mista maschile con N’Gakoutou, Remorini, Blotto, Di Lonardo. In gara anche Giulia Agnesina, Gabriela Magda Baietto, Lucia Baratto, Giulia Barcellini, Sofia Bartucelli, Emma Calcagno, Desirè Calise, Giorgia Caneparo, Elisa Casoli, Alice Deblasi, Emma De Martini, Isabella Farinone, Angelica Fassiola, Viola Fileccia, Giulia Gallo Selva, Martina Gallo, Benedetta Gardini, Ludovica Morbelli, Andrea Maia Narchialli, Emma Negro, Maria Pranio, Sofia Pranio, Alice Senta, Lisa Silvagni, Angelica Sitzia, Vittoria Tessile, Anna Tomei, Giulia Vittorini, Virginia Zaccaria, Iris Zanero, Federico Cambursano, Bodgan Edoardo Chiriac, Francesco D’Oria, Fabio Dal Molin, Luca Di Lonardo, Edoardo Limongelli, Tommaso N’Gakoutou, Christian Petullà, Leonardo Picariello, Alessandro Pionna, Alessandro Raichert, Pietro Remorini, Gabriele Rolando, Edoardo Trivero Boli.