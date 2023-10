Pallavolo: Sant’Anna sbanca al Palasarselli, SPB Ilario Ormezzano Sai sconfitta 3 a 0.

Non c’è storia al Palasarselli di Chiavazza, la SPB Ilario Ormezzano Sai non riesce ad ingranare contro una formazione più forte. La prima partita in “casa” dei biellesi finisce 3 a 0 per Sant’Anna, capace di mettere in difficoltà i Bluarancio in tutti i fondamentali.

La partita

Fin dalle prime azioni si capisce che Sant’Anna è a un livello superiore. Una formazione decisa e ben organizzata in ogni ruolo, che non a caso ha una grande storia in Serie B. La SPB Ilario Ormezzano Sai non riesce a mettere la marcia giusta, subendo tanto le battute avversarie. Nulla da recriminare comunque, perché i ragazzi di coach Di Lonardo hanno lottato per quello che hanno potuto, rispondendo alla corazzata di San Mauro Torinese.

Il commento di Emanuele Frison

“Sant’Anna è una squadra molto forte, che ci ha messo in difficoltà in ogni fondamentale. Noi siamo consapevoli dei nostri limiti e stiamo lavorando per provare a superarli, in ogni partita. Sappiamo anche che il processo è lungo e non sarà semplice arrivare a giocare al ritmo che abbiamo visto al Palasarselli. Come abbiamo detto durante la gara, abbiamo il compito di provarci e poi si valuterà il percorso alla fine della stagione. Certamente questa sconfitta non deve abbatterci, perché siamo una squadra giovane e piena di esordienti, il campionato è lungo e avremo le nostre occasioni.”

Il commento di coach Di Lonardo

“Non siamo ancora a questi livelli. Sant’Anna è di un livello tecnico superiore e noi dobbiamo ancora lavorare parecchio per riuscire ad avvicinarci a loro e a queste squadre. Con alcune squadre potremo giocare la nostra pallavolo, con altre no. In questa occasione loro non ci hanno lasciato giocare, mettendoci subito sotto pressione fin dal primo punto. Positiva la crescita di alcuni giovani che stanno migliorando pian piano, ma comunque per vincere ci manca ancora tanto e dovremo continuare a lavorare.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Sant’Anna Torino 0-3

Parziali: 14-25; 15-25; 17-25.

Tabellino: Avalle 14, Bottigella 5, Debenedetti 2, Frison D. 4, Frison E. 1, Giacobbo 3, Mangaretto 0, Marchiodi 3, Spinello 0. Libero: Vicario. NE: Mazzoli, Ressia (L), Sarasino.