Pallamano, gara di allenamento a Cassano Magnago per Vigliano

Si è disputata nel pomeriggio di domenica 29 ottobre una gara di allenamento a Cassano Magnago per la squadra di pallamano di FC Vigliano Polisportiva. Al termine dei tre tempi da venti minuti nei quali l’allenatore giallorosso ha ruotato tutti i tesserati a disposizione, il risultato ha arriso ai padroni di casa per 37-30.

La gara ha permesso ai giallorossi di confrontarsi con una formazione che ha mantenuto per l’intero incontro una difesa molto aggressiva, quasi individuale e si è quasi immediatamente adeguata al tipo di gioco che la gara ha voluto imporre: attacco allo spazio libero con e senza palla. Ne sono uscite alcune belle combinazioni in attacco e buone collaborazioni difensive anche con il portiere.

Queste le parole del tecnico giallorosso Simone Lugli a fine gara: ”Abbiamo fortemente voluto una gara di allenamento a Cassano Magnago, consapevoli del fatto che la società lombarda avrebbe permesso di sviluppare meglio il gioco adatto ai temi di percezione e decisione che stiamo affrontando in questa prima parte di stagione. Abbiamo in parte patito la loro difesa aggressiva per via del fatto che alcuni dei nostri tesserati ancora devono sviluppare le abilità di attacco nello spazio libero con o senza palla. L’amichevole ci è pertanto servita molto per rendere l’intera rosa consapevole dell’importanza degli argomenti che stiamo affrontando in allenamento. È servita anche ai giocatori di maggiore esperienza per affinare le tecniche di collaborazione a due e tre giocatori e per capire a che livello siamo nell’affrontare difese aggressive, che tolgono spazio di pensiero al giocatore con la palla se non è abituato a subire la pressione avversaria. Sono certo che chi ha giocato abbia perfettamente compreso l’importanza di dettare il corretto passaggio al compagno con la palla attraverso il movimento senza la stessa”.

Domenica 5 novembre ci sarà l’esordio della formazione Under 15 maschile nel campionato FIGH dove saranno affrontate, sul campo di Imperia, le formazioni di Valpellice e Ventimiglia.