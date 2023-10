Calcio, offerta di acquisto della Biellese? Le precisazioni della società

Riceviamo e pubblichiamo:

“La ASD Biellese 1902, in merito alle notizie pubblicate oggi su un bisettimanale locale riguardo a una sedicente offerta di acquisto che sarebbe pervenuta al Presidente Luca Rossetto, precisa quanto segue:

La Biellese è strutturata in forma di Associazione Sportiva Dilettantistica, per cui non esiste una proprietà, né esistono quote rappresentative della medesima o azioni, e non è, per sua natura giuridica, un bene alienabile.

La Società è guidata da un Consiglio Direttivo rinnovato a luglio tramite elezione a cui hanno partecipato i Soci che sottoscrivono una quota annuale di partecipazione; lo status di Socio si acquisisce facendo domanda a Consiglio Direttivo che, a norma di statuto, accetta o respinge le domande.

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, detiene la firma sociale e, nel caso della Biellese, rappresenta la fonte principale di sostegno finanziario svolto per puro scopo filantropico e senza alcun ritorno economico.

Nessuna offerta o proposta di finanziamento, collaborazione, ingresso nella gestione è mai giunta in Società o al Presidente da parte di “cordate” o gruppi di sorta, tantomeno sono pervenute ipotesi di importi economici collegati.

La ASD Biellese è impegnata dal 2018 al proprio rafforzamento organizzativo, economico, gestionale che ha portato all’ingresso di Italvalvole come Sponsor principale e di maglia, di Biverbanca, di De Mori per citare solo i principali, e di dirigenti competenti e appassionati.

La Biellese è aperta a ogni ipotesi che contribuisca a questo rafforzamento a condizione che si tratti di proposte concrete, trasparenti, credibili da parte di interlocutori seri che possono sempre farsi avanti ed esporre direttamente le proprie intenzioni”.