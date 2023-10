Boxe, 200 persone per la riunione di Boxing Club Biella

Boxing Club Biella è uscita vincitrice dalla serata che si è svolta lo scorso sabato 28 Ottobre alla Palestra Rivetti dove con un'organizzazione pressochè perfetta e sempre tesa al miglioramento ha visto salire sul quadrato ben 18 atleti arrivati da tutto il Nord Italia, dal Piemonte alla Liguria al Veneto e sono stati ammirati ed applauditi da un folto pubblico circa 200 presenti.

La riunione ha avuto un forte ritardo causa dell'arrivo degli ultimi due atleti ben differente dall'orario pattuito per le visite e purtroppo il pubblico ha dovuto attendere fino alle 19 circa per vedere salire i primi pugili sul quadrato tra cui proprio un biellese Perretta allenato dal Tecnico Vitale contro Ceriani della Vecchia Maniera allenato da Boris Viale, una bella contesa che non ha arriso al beniamino di casa, iniziando il conto delle sconfitte visto che a livello di risultati non sono stati gratificanti per la Boxing club Biella.

Il secondo match ha visto contrapporsi un altro pugile Biellese questa volta allenato nella palestra di Ponderano dal Maestro Scaglione e dai Tecnici Campanella Rollo e Bulfoni, anche per Filippo il risultato è stato differente dalle attese sebbene la voglia di provarci fino alla fine non è mai passata.

Un altro Biellese,questa volta fino a sabato imbattuto,parliamo di Davide Gonella al suo 10 match,ha trovato un valido avversario di nome Sainif Reda che è riuscito a detronizzare i successi fin'ora incamerati da Davide,complice anche un problema intestinale che non ha dato tregua al Biellese per i due giorni precedenti al match,debilitandolo e togliendogli lo spunto che lo avrebbe visto vincitore nella terza ripresa.

Un match di contorno tra due ragazze dì soli 14 anni,una ligure Valeria Licari e l'altra Veneta,Micheletto Giorgia ha visto il primo verdetto di parità della serata ma successivamente ancora un pugile Biellese ed ancora una sconfiitta per Lorenzo Rinaldi che ha incrociato i guanti contro un forte avversario Svizzero Fortis Killian,l'incontro ha visto degli ottimi spunti e delle buone tecniche da parte di entrambi i pugili,purtoppo un colpo regolare ma che solitamente viene attutito dal caschetto che in questa occasione non è stato calzato visto l'accordo dei maestri,sulla tempia ha condizionato la prestazione di Lorenzo che non è riuscito a far sua la terza ripresa così da perdere l'incontro.

Ed ecco il match clou della serata tra i due professionisti, Guerrini di Savigliano e Zambarino di Genova che hanno portato un grande spettacolo sebbene durato poco perchè la foga di far vedere ai tifosi di che pasta si è fatti e di voler aggredire l'avversario ha ottenuto l'effetto contrario infatti dopo circa 85" della prima ripresa un gancio di incontro di Guerrini ha letteralmente dissolto qualsiasi dubbio su chi potesse venicere il match e così è stato dopo il conteggio e la chiusura da parte dell'arbitro.

Riprendendo l'ultima parte della riunione, il penultimo Biellese a salire sul quadrato è stato ancora un pugile allenato da Vitale con l'aspirante Tecnico Carola Tinelli, ecco Tregnano Davide un ragazzo di 17 anni determinato ma che ha trovato l'atleta del Tecnico Andrea Mariotti Sula David, che ha fatto vedere una maggiore continuità e colpi più potenti che hanno premiato la sua prestazione.

Ultimo match Biellese è stato quello di Sebastiano Colombo, messo casualmente come ultimo dove solitamente si vedono i match clou ma in realtà con soli 3 match alle spalle ha davvero ribaltato le aspettative lottando come un vero fighter contro un pugile ben più esperto e dalla consistenza di un medio come categoria di peso mentre il reale èdi 69 kg. Sebastiano ha da subito preso il controllo e colpo su colpo con una tranquillità e determinazione che ben fanno presagire per un futuro di risultati senza dubbio migliori e di maggior sicurezza nei propri mezzi.

Ultimo incontro quello di Vasina Andrea allenato dai Maestri Bergamini e Senfet della Borgosesia Boxe opposto a Mariani, pugile dell'Accademia della Boxe seguiti daun ex pugile professionista ed ora Tecnico Gainni Ricupido che ha ottenuto un pareggio visto la qualità differente dei due atleti,uno improntato più sul corpo a corpo e l'altro sulla lunga distanza.

Un grande ringraziamento al Sindaco Corradino che è venuto a portare il saluto della Città di Biella ed ha espresso delle belle parole per la società organizzatrice ed anche a tutti i coloro che hanno partecipato alla realizzazione dell'evento da dietro alle quinte con un grandissimo lavoro agli sponsor che hanno reso possibile la serata agli attori, i pugili, che hanno omaggiato il palco ottenendo applausi e lodi.