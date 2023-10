A pé par Ciävasa, si colorano le vie del quartiere con oltre 400 sportivi FOTO e VIDEO

Nonostante il freddo (e un accenno di pioggia) la 41° edizione di “A pé par Ciävasa” ha visto la partecipazione di 420 sportivi. In tanti, infatti, hanno deciso di raggiungere lo storico rione di Biella nel pomeriggio di ieri, 29 ottobre, per affrontare la la classica camminata non competitiva a passo libero organizzata dal Gruppo Alpini di Chiavazza.

La giornata tipicamente autunnale non ha impedito ai partecipanti di colorare le strade del quartiere e di gustare le caldarroste e le frittelle di mele preparate e distribuite in Piazza XXV Aprile. Premi per tutti i partecipanti ed una classifica per premiare i primi arrivati ed i gruppi più numerosi.

Primi classificati: assoluto maschile Giulio Curatitoli, assoluto femminile Elisa Baldini, scuole elementari maschile Giulio Bonfà, scuole elementari femminile Matilde Bertolone, scuole medie maschile Lorenzo Bonfà, scuole medie femminile Vanessa Bazzeato, gruppo scuole più numeroso Primaria Chiavazza con 156 iscritti, gruppo più numeroso Asilo Lorenzo Cucco con 61 iscritti, società sportiva con più iscritti Podistica Vigliano, più giovane partecipante Giovanni Servo, più anziani partecipanti Angelo Cerello e Maria Teresa Albanese, famiglia più numerosa Tommasi.

Gli Alpini di Chiavazza ringraziano gli sponsor e tutte le persone che hanno reso possibile questa bella giornata e porgono un arrivederci al prossimo anno.