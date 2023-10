Ponderano Merita sulla chiusura dei cancelli nelle scuole: "Locca evidenzia il suo timore per le responsabilità"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Era l’ottobre del 2014 quando l’allora Sindaco Elena Chiorino, sfidando apertamente l’allora dirigente scolastico, firmava un’ordinanza che imponeva l’apertura dei cancelli delle scuole prima dell’accesso agli istituti per consentire agli studenti di utilizzare un’area protetta e parzialmente coperta (utilissima in caso di intemperie). Un aiuto a ragazzi e famiglie che, spesso, hanno la necessità di recarsi in loco con qualche minuto di anticipo rispetto all’inizio delle lezioni. Un’assunzione di responsabilità da parte di un’amministrazione presente, attenta alla voce dei genitori e dei ragazzi, che ha garantito nel tempo servizi anche innovativi, come il pre e post scuola (che va detto, non sono innovazioni del Sindaco Locca che, diversamente, ha tentato nel tempo di mantenere con risultati mediocri).

Ponderano Merita e l’Assessore Regionale Elena Chiorino sono stati prontamente informati da alcuni genitori della circolare diramata dalle scuole relativa al ritorno alla chiusura dei cancelli e hanno deciso di rappresentare la loro vicinanza ai ragazzi e alle famiglie chiedendo al Sindaco di agire. Oggi come allora la possibilità di aderire al pre-scuola è una possibilità data alle famiglie ma confondere le esigenze, banalizzando la questione, evidenzia una lontananza abissale del primo cittadino dal mondo della scuola. E’ infatti chiaro ai più che l’adesione al pre-scuola (che inizia alle 7,30 e che secondo quanto pubblicato sul sito istituzionale del comune necessita di alcuni requisiti) sia un’attività libera che legittimamente potrebbe non essere di interesse della famiglia (talvolta la necessità è unicamente quella di poter lasciare i propri figli in un ambiente sicuro per qualche minuto prima dell’entrata in classe, ad esempio). Molto poco (anzi nulla) rasserena la creazione dell’area pedonale di fronte al plesso scolastico che, in ogni caso aperta su tre lati – e ora chiusa nel lato verso le scuole – non rappresenta una adeguata garanzia di contenimento del traffico veicolare, reso ancora più pericoloso dalla creazione di una confusa viabilità interna ai parcheggi (nei quali mestamente da qualche giorno campeggiano alcune transenne gialle con un cartello che, cercando di spiegare il “pensiero”, di fatto confessano il fallimento dell’opera).

La risposta del Sindaco Locca evidenzia tutto il suo timore per le responsabilità, che come noto preferisce scansare (fa sorridere il timore di atti vandalici nei pochi minuti di apertura richiesti nei quali, potrebbe magari essere garantita la presenza dei vigili), e il distacco di un apparato burocratico che chiuso nel palazzo, comunica con circolari e informazioni mediate."