Il Comune di Tavigliano, con la collaborazione della Pro Loco, organizza, venerdì 3 novembre 2023, la 1a rassegna dei Cori Taviglianesi.

Alle ore 20:45 sarà possibile recarsi presso la Chiesa Parrocchiale di Tavigliano per assistere ai cori, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono San Carlo.

Si ricorda che durante le serrate verranno raccolte offerte per il restauro dell’affresco “Gesù nell’orto” della cappella del campo sportivo di fronte alla Chiesa.