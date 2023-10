Biella, Raduno degli Alpini: dall’adunata alla visita al museo.

“I Lupi” Cavasin e Peron organizzano, domenica 12 novembre, il Raduno degli Alpini a Biella, presso la sede sezionale di Via F. Nazionale 5. Durante la giornata si terrà l’adunata con l’alzabandiera, per terminare con il pranzo in sede.

Programma:

- Ore 10:00, ritrovo;

- Ore 10:30, adunata e alzabandiera e a seguire la visita guidata al Museo Biellese degli Alpini.

- Al termine delle visite sarà possibile pranzare presso la sede: “Vi aspettiamo numerosi e cappello in testa!”

Per ulteriori informazioni: 339.636.2946.