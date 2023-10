Massimiliano Vercellino e Nicola Piccolo, da un'intuizione a leader di mercato dell'occhialeria online FOTO e VIDEO

In un clima rilassato e conviviale si è svolto l’evento organizzato da Otticanet per festeggiare i 20 anni di attività.

Dal 2003 Otticanet è sinonimo di esperienza e professionalità nel settore eyewear. In questi 20 anni il web è cambiato in maniera radicale e Otticanet ha saputo cogliere le sfide e aggiornarsi continuamente, diventando uno dei player più interessanti nel panorama europeo e mondiale di occhiali da sole e da vista.

Otticanet è leader delle vendite online di luxury eyewear e vanta una collaborazione di lunga data con tutte le major del settore e con numerosi brand indipendenti, il che permette di offrire al cliente un’ampia scelta spaziando nello scenario internazionale. Durante la serata i titolari, Massimiliano Vercellino e Nicola Piccolo, hanno raccontato ai loro ospiti cos’è stato il passato, come vivono il presente e la loro visione per il futuro di Otticanet.

“Essere stati in Italia “pionieri” dell’e-commerce ci fa ricordare l’inizio di questa esperienza, che ci ha dato e ci sta dando grandi soddisfazioni, ma che all’epoca era poco più di “una scommessa”, sulla quale era difficile pronosticare il risultato…se fosse un progetto vincente o solo un azzardo….Tutto questo per dire che la nostra storia è la forza che ci fa guardare avanti e ci proietta verso nuovi orizzonti. Quegli orizzonti delineati e aperti soprattutto dalle nuove tecnologie, senza però dimenticare che il cliente vede noi per quello che vendiamo.

Pertanto continueremo a lavorare sull’identità, sull’assortimento di brand esclusivi, innovativi e ricercati, che sono da sempre i nostri punti di forza. Ma anche per ampliare il valore del prodotto che vendiamo, offrendo al consumatore un’esperienza d’acquisto online sempre più personalizzata ed appagante. Questo in parte lo stiamo già facendo, ma sarà solo con l’utilizzo delle nuove tecnologie, delle opportunità offerte dall’IA, che Otticanet darà al cliente un maggiore coinvolgimento nella fase d’ acquisto, un’esperienza di shopping altamente personalizzata e di alta qualità.

Sappiamo tutti oramai come le nuove tecnologie e l’Intelligenza Artificiale possano essere elementi di supporto per la costruzione di esperienze di successo, anticipando i bisogni dei consumatori attraverso l’analisi, l’elaborazione e lo sviluppo dei dati. Quello che abbiamo in mente è avvicinarsi il più possibile alle modalità di una vendita in store, dove sappiamo il cliente va perché sa di trovare presenza, assistenza e consulenza durante l’acquisto, qualità nella preselezione dell’offerta che segue, o meglio anticipa e suggerisce i glamour di tendenza.

Il cliente acquista non solo la nostra proposta ma quel che raccontiamo di quel prodotto: persone, luoghi, lavorazioni, sfide, tradizioni, innovazione. Quindi stiamo pensando a un canale di comunicazione, di relazione, di scoperta e di accesso all’esperienza dei brand proposti, oltre che un luogo online dove acquistare e basta.

Otticanet, deve diventare “top of mind” ed essere ricordato subito come destinazione per l’acquisto di occhiali, ma anche come store online davvero “intelligente”, in grado di conoscere (e riconoscere) la propria clientela e di offrire un grande assortimento di prodotti, esperienze e servizi innovativi davvero personalizzati, in grado di sorprendere e soddisfare le aspettative.…assortimento, innovazione, ma anche per la customer experience piacevole e un’interazione competente. Ci piacerebbe poi integrare lo shopping tradizionale e quello online, coinvolgendo la rete di negozi che già abbiamo.

Concept store dove oltre alle sezioni dedicate alla vendita di occhiali, ci siano aree per l’acquisto online e altre per il ritiro degli ordini effettuati sul nostro sito. Un’esperienza di vendita che – pur nel negozio fisico – va ad integrarsi perfettamente all’era digitale in cui tutti siamo immersi, e si avvantaggia delle tecnologie dell’intelligenza artificiale. Perché, non soltanto l’impiego di tale tecnologia permetterà di utilizzare in modo migliore un’incredibile quantità di dati, resi disponibili dall’azienda, dai prospect e dai clienti, ma anche di ottimizzare il processo di vendita, il customer care, la supply chain. Il tutto, potendo disporre in modo continuativo di preziose e intangibili fonti di informazioni per definire strategicamente l’attività, fare previsioni per il futuro e adeguare il business di conseguenza.”

Un momento molto emozionante è stato quello dei ringraziamenti dei titolari, in primis al sostegno della loro famiglia e a seguire dei dipendenti e dei fornitori. La serata è poi proseguita con il prezioso intervento della Dott.ssa Loperfido, Country manager Italia di Essilor Luxottica che ha raccontato la forte connessione di Luxottica con Otticanet e dei traguardi significativi che sono stati raggiunti in questi 20 anni di collaborazione.

“Questa sera celebriamo due pionieri del settore eyewear che vent’anni fa erano più avanti di Luxottica per quanto riguardava la vendita online perchè per noi era ancora un mondo da scoprire…Oggi, ancor più di ieri, è fondamentale avere un partner così importante che ha capito tutto prima degli altri e che ancora oggi - li avete sentiti parlare poco fa di AI - stanno facendo un salto avanti per affrontare il futuro. Il mio augurio è che possiamo continuare le nostre relazioni e il nostro futuro insieme”.

In conclusione è intervenuto il Dott. Perris, direttore commerciale di Vision Group, che ha letto il messaggio molto sentito dell'amministratore delegato di Vision Group, il Dott. Procacciante: “Cari Nicola e Massimiliano, ci siamo conosciuti 20 anni fa, il 21 settembre 2003, ho quindi assistito alla vostra intera parabola imprenditoriale e siete stati capaci di costruire un’azienda di cui essere fieri. Sono molto felice per voi perché siete un esempio di come i sogni dei giovani possono diventare realtà. Mi avevate colpito subito perché eravate una coppia stranamente assortita, un veneto e un piemontese, con caratteri e abitudini diverse che decidono di lavorare insieme sulla base della propria amicizia e dei propri sogni. Le chance erano basse ma ce l’avete fatta grazie alla vostra capacità e determinazione, dopo vent’anni posso dire che non siete cambiati almeno internamente e siete ancora quei ragazzi di allora pieni di passione, curiosità e sogni ed io è proprio a quei ragazzi che voglio dedicare questa targa di riconoscimento per tutto quello che abbiamo passato insieme.”

Al termine della serata i ringraziamenti finali dei titolari, Massimiliano e Nicola: “Grazie a tutte le aziende e le persone che ci hanno accompagnato fino a qui, siamo lieti di aver condiviso questo importante traguardo con tutti voi e speriamo di continuare questo cammino insieme”.