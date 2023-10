Dal 1 novembre torna il clack day per il "Bonus Trasporti"

Dalle ore 8 di mercoledì 1 novembre 2023 sarà riattivata la piattaforma digitale per accedere al Bonus Trasporti del 2023, beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro, per usufruire degli eventuali residui generati dal mancato utilizzo di bonus richiesti nel mese di settembre 2023. E la buona notizia è che la piattaforma sarà nuovamente riattivata nei mesi successivi fino a completo esaurimento del budget totale.

La domanda potrà essere inviata accedendo al link sotto riportato con SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l'acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di mezzi di trasporto pubblico su gomma e su rotaia.

Ciascun beneficiario potrà chiedere un Bonus Trasporti al mese entro il 31 dicembre 2023 e fino ad esaurimento risorse entrando in questo link

In pratica si tratta di un bonus destinato a famiglie, studenti, pensionati e lavoratori per acquistare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Attenzione, però che non tutti possono farne richiesta: possono richiederlo soltanto coloro che hanno un reddito lordo annuo uguale o inferiore ai 20mila euro.

Il buono può essere richiesto solo una volta al mese, ed è valido come rimborso per i costi di abbonamento a mezzi di trasporto pubblico. E' possibile acquistare un abbonamento annuale con uno sconto di 60 euro oppure si possono usare i soldi ogni mese del 2023 per comprare un abbonamento mensile.