Auser Valsessera e Carovana insieme per l’Emilia Romagna, in arrivo uno spettacolo a Pray

Abbiamo ancora negli occhi le tragiche immagini dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna lo scorso mese di maggio lasciando morti feriti ed una scia di danni incalcolabile. Tra i settori colpiti anche quello dell’assistenza agli anziani dell’associazione di volontariato Auser che ha visto travolte e distrutte parecchie auto di servizio comprese quelle attrezzate per il trasporto di persone disabili.

Ecco allora la motivazione che ha spinto i “colleghi” di Auser Valsessera, in collaborazione con la Compagnia Carovana, a dare vita ad una catena di solidarietà proponendo una serata di spettacolo e di raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuove auto per i comitati Auser Emilia Romagna. Il ricavato della serata sarà infatti inviato al Comitato Regionale Emiliano che destinerà poi a sua discrezione quanto necessario alle sedi Auser sparse sul territorio. Appuntamento sabato 4 novembre alle 21.15 al Salone Polivalente di Pray dove la Carovana porterà in scena in uno spettacolo musicale il meglio della musica Italiana dagli anni 60 agli anni 90.

L’ingresso è ad offerta libera e l‘obiettivo, vista l’importanza della motivazione, è quello di avere il teatro al completo e raccogliere una somma importante da destinare alle popolazioni colpite.