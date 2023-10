Un triste anniversario: 8 anni fa la tragica morte dei piloti eroi Pietro Venanzi e Herbert Moran

Un triste anniversario ricorre oggi in questo 30 ottobre 2023 piovoso e tipicamente autunnale per i cieli del Nord Italia e della provincia di Varese. Era il 30 ottobre di 8 anni fa, quando i piloti Pietro Venanzi e Herbert Moran erano decollati da Vergiate con il convertiplano AgustaWestland AW 609 per effettuare un volo di collaudo. Volo che purtroppo si concluse tragicamente su un campo di Santhià, in provincia di Vercelli.

«I più informati sanno che le indagini hanno fatto chiarezza sui motivi di questo tragico incidente - ricorda Marco Limbiati, imprenditore di Hangar Italy e grande appassionato di volo - noi vogliamo ricordare l’estremo gesto di Pietro e Herb che, con una estrema manovra, hanno scelto di condurre il convertiplano lontano dal centro abitato evitando una strage».

Onori al comandante Pietro Venanzi e al suo compagno di sorte, Herbert Moran, eroi e sperimentatori di volo che non verranno dimenticati dalla provincia "con le ali".