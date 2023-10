Valsessera in lutto, è andato avanti l'Alpino Enzo Tonella

Valsessera in lutto per la morte di Enzo Tonella, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 89 anni. Alpino del gruppo di Portula, era molto conosciuto in paese. Il Santo Rosario sarà recitato alle 18 di oggi nella chiesa parrocchiale di Portula Matrice. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 10 di domani, 31 ottobre.