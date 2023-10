Dopo l'urto con l'auto finisce contro la recinzione di una casa, incidente a Valdengo (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Incidente stradale tra due auto in via Adua, a Valdengo. A causa dell'urto una delle due è finita dentro la recinzione di un'abitazione. Non si registrano feriti.

Il fatto è accaduto poco prima delle 11 di oggi, 30 ottobre. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito. La strada interessata dal sinistro è al momento chiusa al traffico.