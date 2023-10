Momenti di preoccupazione a Biella per una donna visibilmente ubriaca e intenta a chiedere aiuto ai passanti.

L'allarme è scattato intorno alle 19 di ieri, 29 ottobre: sul posto si sono portati i sanitari del 118 e i Carabinieri per la prima assistenza. Tuttavia, la 57enne ha rifiutato le cure mediche e si è allontanata a piedi.

Qualche ora dopo, è stata ritrovata seduta a terra, non in perfette condizioni di salute. Stavolta si è convinta a salire sull'ambulanza per il trasporto in ospedale.