Zucche, fantasmi, decorazioni: torna a Tollegno la casa di Halloween di Fiorella Cernusco FOTO

Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano a Tollegno le decorazioni di Halloween più spaventose (e originali) di sempre. A realizzarle Fiorella Cernusco, educatrice scolastica di 29 anni, che da qualche anno ha letteralmente trasformato la propria abitazione in una fantasiosa e originale casa degli orrori, con tanto di fantasmi, zucche e cimitero in giardino.

“Una buona parte di queste opere sono realizzate con tanta fantasia, una buona dose di inventiva e materiale di scarto, o riciclato – sottolinea Fiorella – Anche quest'anno sono stati preparati moltissimi addobbi per festeggiare in allegria la notte di Halloween”.

Come sottolineato l'anno scorso, le grandi protagoniste sono le zucche, posizionate qua e là, in tutta casa, all'esterno e in giardino. Di grosse, medie e piccole dimensioni: allegri, sorridenti, parlanti, illuminate con candele e altre soluzioni fai da te. Ma non solo: campanelli meccanici con occhi fluorescenti, fantasmini affissi sugli alberi, streghe con tanto di scopa, cippi e tombe semi aperte. E ancora: luci (“al led o a energia solare, a basso consumo”) e canti di Halloween, ragnatele con tanto di ragni giganti, lenzuola per ricreare spiriti sul balcone, maschere alle finestre, lanterne e molto altro.

Ogni componente, ogni creazione ricreata con materiale scartato e riadoperato come può essere il cartone, assieme a legno, polistirolo, stoffa usurata. Perfino i fiori gettati per terra e rimpiantati nel proprio giardino. Una cura dei dettagli davvero sorprendente. Il tutto messo in piedi per condividerlo con altri appassionati.

“In tanti si sono complimentati con me lo scorso anno – confida – Spero ancora di strappare qualche sorriso nei prossimi giorni. Chi vuole può venire a visitarla, scattare delle foto dall'esterno, fare due chiacchere e soprattutto festeggiare il classico dolcetto o scherzetto la sera di Halloween potrà farlo fino al 5 novembre, in via Capitan G. Craveia 27”.