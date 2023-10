Halloween Starlight Party a Ponderano, ecco quando ci sarà

L'Associazione Culturale Fabrika Biella e il Comune di Ponderano hanno realizzato la festa di Halloween Starlight Party.

Il centro sociale sarà il mondo magico di luci e misteri, creato appositamente per i più amici. I primi 100 avranno in regalo la fantastica starlight colorata. E come da tradizione non potrà mancare una selezione di dolci a tema Halloween per tutti. I bambini potranno ballare al ritmo di musica coinvolgente sotto le luci LED e indossare costumi a tema Halloween da aggiungere al divertimento. L'evento avrà luogo martedì 31 ottobre, dalle 21, al Centro Sociale di Ponderano, in via Mazzini 25. L'ingresso è libero.