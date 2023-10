Un fiore per i caduti dei due conflitti mondiali. È la lodevole iniziativa messa in campo dagli Alpini di Cavaglià che, nei giorni scorsi, hanno raggiunto il cimitero del paese per omaggiare i 99 giovani morti per la patria.

Una tradizione che si rinnova anno dopo anno ad ogni 4 novembre e 25 aprile. Presente per l'occasione anche Corrado Perona, già presidente nazionale emerito delle penne nere.