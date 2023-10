Volontariato e terzo settore, l'assessore Caucino annuncia: “Quasi 400mila euro per il Biellese”

Dalla Regione, grazie al lavoro dell’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino e degli uffici del suo Settore, arrivano nuovi fondi per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e dalle Fondazioni del Terzo Settore finalizzata ai per i bambini, alle le famiglie, ai minori e ai giovani e al sostegno alle situazioni di fragilità sociale.

Ad annunciarlo è la stessa Caucino: nel Biellese, complessivamente, arriveranno quasi 400mila euro per dieci associazioni, per l’esattezza 395mila e 344 euro.I finanziamenti, che rientrano in quelli stanziati dal Bando Regionale 7, andranno alle seguenti Associazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale: per quanto riguarda le Associazioni di Volontariato, all’ «AMA Biella Cause popolari» andranno 50mila euro per il progetto «Contrastiamo la solitudine», mentre al «Gruppo giovani Anania Azaria Misaele» verranno finanziati 39.200 euro per il progetto «Con te speranza ci sarà».

Non mancano finanziamenti per le associazioni di volontariato che si occupano di animali: a «Legami di cuore» andranno 47mila e 540 euro per l’iniziativa «Quando l'inclusione sociale passa dall'animale d’affezione», mentre l’«Associazione Veterinaria per la Cooperazione Internazionale», per il progetto «Raccontiamo la bontà», riceverà 50mila euro. Grande attenzione è stata rivolta al socio assistenziale: 40 mila e 410 euro andranno agli «Amici parkinsoniani biellesi» per il progetto «Coadiuvare Aiutare Supportare Assistere», 34mila e 613 euro finiranno alla «Croce Rossa» biellese, per «Biella Solidale», 21mila euro saranno assegnati all’associazione «La rete» per il progetto «Curami» e infine l’«Associazione Emanuele» riceverà 50mila euro per l’iniziativa «Tessere la salute».Più di 30mila euro (31.081,17, per l’esattezza) saranno dedicati all’attenzione per i più piccoli, sostenendo il progetto «Girotondo per i bambini» dell’associazione «Girotondo».

Per quanto riguarda invece le Associazioni di promozione sociale biellesi in graduatoria è stata inserita «Biella cresce», per il progetto «La scienza del potenziamento degli apprendimenti», che verrà sostenuto con 31mila e 500 euro.«Sono estremamente soddisfatta che, grazie a questo importantissimo bando, alle associazioni del mio territorio arrivino quasi 400mila euro destinati a migliorare la vita delle persone, grazie ai progetti che riguardano il volontariato e il Terzo Settore», spiega l’assessore regionale alla Famiglia, Chiara Caucino. Prosegue l’esponente biellese della giunta regionale: «far capire a chi è in difficoltà che non è solo e tendergli una mano per aiutarlo, è l’atto più nobile e altruista che ognuno di noi possa fare. Il nostro aiuto concreto è un valore sociale e umanitario inestimabile. Inoltre credo che sia fantastico toccare poi con mano che i nostri gesti possono davvero fare la differenza nella vita di molte persone».

«Con questo provvedimento - conclude Caucino - la Giunta - e, in particolare, il «mio» settore Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - si è dimostrata ancora una volta di parola quando, fin dal primo giorno, ha sostenuto che nessuno sarebbe stato lasciato indietro: un impegno che è stato mantenuto, anche sul nostro territorio».