Valdilana, presentato il nuovo Liceo Scientifico delle Scienze Applicate con orientamento Tessile

Mercoledì scorso a Valdilana, presso l’istituto Pietro Sella, è stato presentato il nuovo Liceo Scientifico delle Scienze Applicate con orientamento Tessile. Un progetto che, puntando sull’innovazione digitale, la ricerca e la sostenibilità, arricchisce l’offerta formativa del liceo Vallestrona-Cossatese. Il nuovo corso di studi partirà nell’anno scolastico 2024/25 con l’obiettivo primario di fornire agli studenti un bagaglio culturale orientato a rispondere alle esigenze professionali richieste dai gruppi tessili del territorio.

“L' amministrazione di Valdilana sostiene fortemente questo progetto che ha visto la collaborazione di importanti attori: Confindustria Moda, Unione Industriale Biellese, le principali aziende tessili del territorio e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Biella – spiegano dal Comune - Con il nuovo Liceo Tessile il comprensorio di Valdilana si dota di un centro formativo d’eccellenza, capace di far tesoro dell’innovazione, della ricerca e della sostenibilità da sempre patrimonio del nostro settore tessile. Ci auguriamo che questo nuovo corso diventi un modello da seguire e che possa attrarre sempre più giovani interessati a sviluppare le proprie competenze in un ambito così promettente. Ringraziamo la dirigente, prof Tamburelli, e il suo staff per la tenacia e la passione profusi per il raggiungimento di questa importante opportunità”.