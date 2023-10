Fabbriche aperte, grande affluenza a Tialpi: fra tecnologia e sostenibilità

Innovazione, tecnologia e sostenibilità sono gli elementi fondamentali che contraddistinguono Tialpi, fiore all’occhiello non solo della tecnologia biellese, ma prima, in questo campo, a livello nazionale.

La S.R.L. rappresenta una PMI innovativa, unica sull’intero territorio nazionale. Durante Fabbriche Aperte Piemonte ha offerto la possibilità a moltissimi visitatori interessati, di osservare l’avanzato processo di smaltimento e riciclo del fotovoltaico, trasformando il 100% dei pannelli esausti, non più in scarti inquinanti, ma in risorse preziose da reintrodurre nella catena di produzione e riciclo, decretando l’autentica economia circolare. Ma Tialpi non si ferma qui e certificata ISO 9001:2015, grazie agli sforzi profusi in ambito qualitativo, si specializza nella realizzazione degli impianti di riciclo, che promuove e diffonde per ridurre l’impatto ambientale.

L’impianto “Frelp by sun” è in grado di recuperare una quantità di pannelli tale da poter riutilizzare profili di alluminio e vetro, 800 tonnellate di silicio, 160mila kg di rame e 10mila chili di argento che, se non recuperati, si riverserebbero in natura come materiale composito e altamente inquinante per terreno, falde acquifere e atmosfera.

L’attenzione al dettaglio è parte integrande della mission Tialpi: “Sono in molti a recuperare il vetro dai pannelli fotovoltaici dismessi, – spiega il CEO, Vera Ramon – ma si tratta spesso di materiale inquinato dal silicio e per questo impiegabile come prodotto di bassa gamma”. L’azienda biellese, invece, è l'unica in tutta Europa a riciclare con certificazione End of Waste per vetro extra-clear destinato alle vetrerie per le produzioni di alta gamma. Frelp by sun, infatti, è in grado di recuperare e valorizzare vetro di qualità, riducendo sia il consumo di energia che le emissioni di CO 2 nel processo di fusione del vetro.

Grazie alla forte componente tecnologica e legata a tematiche sempre più centrali nella vita di tutti i giorni, l’impianto ha vinto, nella categoria PMI, il concorso Best Performer dell’economia circolare 2020/21 promosso da Confindustria, il contest MakeITcircular 2022 a Rome Maker Faire e il Premio Impresa Ambiente 2022 nella categoria “Miglior processo/tecnologia per lo sviluppo sostenibile”.

Tialpi arriva dal futuro e grazie all’esperienza ha saputo concentrare le conoscenze del campo industriale, al servizio di un mondo complesso, ora 100% riciclabile.