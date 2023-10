A Valle Mosso la festa degli ospiti alla Casa di Riposo Reda

Nei giorni scorsi, presso la Casa di Riposo “Emilio Reda” di Valle Mosso è stata organizzata la festa degli ospiti, una rivisitazione più allargata ed inclusiva di quella che vede protagonisti i nonni. Gli animatori della struttura, in collaborazione con i volontari, hanno proposto un pomeriggio di allegria e divertimento con musica e balli.

“Come in tutte le altre occasioni di festa - afferma il personale - i nostri ospiti hanno partecipato numerosi e con molto entusiasmo; anche questa volta, le note della fisarmonica del nostro amico Giuseppe hanno rallegrato la giornata e hanno suscitato la volontà di muoversi con qualche passo di danza popolare. Inoltre, la sua simpatia e gioia hanno risvegliato gli animi di tutti, facendoci riscoprire la semplicità e la bellezza dei momenti vissuti in compagnia, come da bambini”.

A seguire, è stata offerta a tutti una ricca merenda e si è “brindato”, augurandosi reciprocamente di poter continuare a sorridere delle piccole gioie quotidiane e degli incontri di ogni giorno. “Rivolgiamo un grande ringraziamento - conclude la direzione - al maestro Giuseppe per la sensibilità e la disponibilità. Speriamo di poterlo ancora accogliere tra di noi nei prossimi mesi. Stiamo già progettando i prossimi appuntamenti di festa, anche in vista del periodo natalizio, prima del quale riprenderanno i tradizionali laboratori manuali e creativi con i volontari”.