A Gattopoli una giornata di coccole per i pelosetti festeggiando Halloween FOTO

Sabato, 28 Ottobre, nella struttura di Gattopoli, a Biella in via Piacenza, la festa di Halloween con i motociclisti Protectors Le MC Italy Chapter Ursis B., le associazioni A.I.A.S. e A.N.F.F.A.S. e la partecipazione del gruppo di "Labrador" è stata l'occasione per far conoscere a tutti gli intervenuti i mici ospitati e questa realtà biellese con tutte le iniziative messe in campo dai volontari per il benessere dei pelosetti. Una giornata di allegria e coccole ben riuscita e molto partecipata.