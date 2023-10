Torrazzo, cercasi gestore per il negozio di alimentari del paese

Il Comune di Torrazzo ha pubblicato sul proprio sito la manifestazione di interesse per l’affitto commerciale e la gestione del negozio alimentari di via Giacinto Giorgio 11 .

La manifestazione indica i requisti per candidarsi alla gestione.

Le domande devono essere presentate via pec all’indirizzo torrazzo@pec.ptbiellese.it , oppure presso gli uffici comunali (in via via Don Francesco Cabrio 6: aperti dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12, escluso il giovedì) entro e non oltre le 12 del 17 novembre.

La manifestazione di interesse e il modello di domanda sono consultabili e scaricabili al link https://www.comune.torrazzo.bi.it/Home/DettaglioNews?IDNews=244349 .