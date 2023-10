Vittoria sofferta per Biella Rugby, a Torino grande prova corale

Biella chiude il primo blocco di quattro partite con una sofferta, ma meritata vittoria sul campo di casa al termine del confronto tutto piemontese con VII Rugby Torino. Nessun dominatore e nessun dominato, ma tanto gioco, tante fasi, tanti placcaggi da entrambe le parti hanno entusiasmato il numeroso pubblico accorso alla Cittadella del Rugby di Biella. Lo dice anche il punteggio: 19-16 per i gialloverdi che avevano chiuso ‘sotto’ di sei punti il primo tempo.

Bonus point agli avversari per aver terminato sotto break. Tanto Biella nei primi venti minuti che impone il proprio ritmo e costruisce tanto senza ottenere però soddisfazioni allo score. I primi sette punti arrivano al 21’ grazie allo spunto di Gilligan che dopo un lungo lavorio di squadra lungo la linea di meta, intravvede il buco e schiaccia vicino ai pali. Posizione che lo favorisce, pochi minuti più tardi, nella trasformazione. Settimo suona la carica. Biella difende, ma commette un errore consentendo al precisissimo Apperley di andare ai pali e conquistare i primi tre punti. Biella costruisce ancora, ma si trova opposta una solida difesa che non concede spazi, anzi se li prende.

A cinque minuti dalla fine Settimo conquista una touche nei ventidue biellesi, la vince e con palla aperta trova spazio per segnare. L’apertura trasforma. Biella sembra perdere colpi, manca in possesso e in preda ad un'eccessiva pressione concede troppo, come il calcio a fine tempo che fissa il 7-13. Inizio della ripresa da vertigini. Vezzoli e compagni costruiscono ancora, risalgono il campo, ma ogni colpo è parato dalla difesa torinese. Al 24’ touche in favore nei ventidue a introduzione Settimo, Perez ‘ruba’ e si organizza la maul. A palla uscita Della Ratta apre. Loro ha l’intuizione geniale: calcio passaggio in angolo in favore di Ramaboea che arriva in velocità e seconda marcatura biellese trasformata da Gilligan.

Il sorpasso è di un solo punto: Biella 14, Settimo 13. Troppi minuti ancora da giocare e Settimo recupera al piede. Sul 14-16 la terza meta biellese arrivata per mano di Della Ratta al termine di un drive che avanza per quasi venti metri. Gilligan non trasforma. È il 38’ e l’attacco disperato degli avversari si arresta al 40’ per il fischio dell’arbitro a seguito di un fallo commesso dai gialloblù. Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “Abbiamo incominciato bene mettendo in pratica quanto avevo richiesto: dare ritmo e creare gioco, ma ci siamo accorti che non riuscivamo a sfondare la loro linea difensiva. Abbiamo fatto una gran fatica, sia in mischia che nei trequarti. Mi complimento con Settimo e con il loro allenatore perché devo ammettere che i ragazzi in campo hanno dimostrato di saper sfruttare al meglio tutte le loro qualità individuali e di gruppo. Per quanto ci riguarda, anche se è stata più difficile del previsto, apprezzo il gran carattere dimostrato. Tutti avevano voglia di portare a casa il risultato e non hanno mai mollato. Non abbiamo preso il bonus, ma oggi quello che contava era vincere”.

Biella Rugby v Rugby VII Rugby Torino 19-16 (7-13)

Marcatori: p.t. 21’ m. Gilligan tr. Gilligan (7-0); 24’ cp. Apperley (7-3); 35’ m. Nabalarua tr. Apperley (7-10); 40’ cp. Apperley (7-13). s.t.: 14’ m. Ramaboea tr. Gilligan (14-13); 35’ cp. Appeley (14-16); 38’ m. Della Ratta n.t. (19-16).

Biella Rugby: Ghelli; Vaccaro (47’ Della Ratta), Ramaboea, Benettin, Foglio Bonda; Gilligan, Loro; Vezzoli (cap.), M. Righi, Mondin (50’ F. Righi); G. Loretti (69’ Panaro), Perez Caffe; Lipera (61’ L. Loretti), De Lise (61’ Vecchia), Panigoni (41’ J.M. Ledesma). Non entrati: Braga, Nastaro. All. Benettin

VII Rugby Torino: Costantinescu; Librera (73’ Serra), Holman, Nabalarua, Ma. Monfrino (61’ Russo); Apperley, De Razza; Ciraulo, Mi. Monfrino, Tione; Eschoyez, Lo Greco; Angotti (75’ Scatigna), Scatigna (69’ Cherubini); Montaldo (73’ Gallo). Non entrati: Scaturro, Carbonaro, Bollati, Maglione. All. Sue.

Arb. Riccardo Bonato (Rovigo) AA1 Vincenzo Smiraldi (Torino) AA2 Antonio Luzzi (Torino)

Cartellini: 33’ giallo a Perez Caffe (Biella Rugby); 55’ giallo a De Razza (VII Rugby Torino); 60’ giallo a Mi. Monfrino (VII Rugby Torino)

Calciatori: Gilligan (Biella Rugby) 2/4; Apperley (VII Rugby Torino) 4/4

Note: Calda nuvolosa, 18° circa. Campo in buone condizioni. 450 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 4, VII Rugby Torino 1 Player of the Match: Riccardo Loro (Biella Rugby)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 4: Amatori Alghero - Rugby Noceto 8-16; Monferrato Rugby - Asd Rugby Milano 9-26; Cus Milano – Calvisano 26-27; Rugby Parma – Rugby Parabiago 22-30; Biella Rugby – VII Rugby Torino 19-16; Amatori & Union Milano - Cus Torino 6-29.

Classifica. Asd Rugby Milano punti 18; Cus Torino 17; VII Rugby Torino e Biella Rugby 16, Cus Milano e Noceto 14; Parabiago 11; Rugby Calvisano 9, Rugby Parma, Amatori & Union Milano, Monferrato Rugby e Amatori Alghero 0.