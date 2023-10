Virtus Biella, vittoria di cuore sul campo del Vicoforte

Terza vittoria stagionale (su 4 gare disputate) per la Prochimica Novarese Virtus Biella che si sta ben adattando al suo primo campionato di serie C, affrontato con numerose atlete esordienti in categoria. Sabato sera sul campo del Vicoforte Volley Ceva, formazione cuneese che si presentava all’incontro con uno score di 1 vinta e 2 perse, le nerofucsia hanno conquistato due punti al termine di una partita altalenante e di fatto combattuta solo nel tie break.

Lo starting seven mandato in campo da coach Rastello era composto da capitan Civallero in palleggio, Cavaliere opposta, Gasparini e Caneparo in banda, Fornasier e Porta al centro con Huaman Lopez libero. Tutto facile nel primo set dominato fin dai primi scambi: subito 8-3 poi massimo vantaggio sul 16-9 e chiusura in sicurezza 25-19. Completamente di segno opposto il secondo set: dopo un avvio in equilibrio (8-7) le cuneesi allungano via via di un punto dopo l’altro andando a chiudere con un perentorio 25-16. Stessa formazione di base ma numerosi innesti: Ginella, De Pretto, Zacchi e Giada Silletti in campo.

I due successivi seguono lo stesso “schema”. Dopo aver subito il pareggio, la Virtus non si dà per vinta e interpreta molto bene la terza frazione, portandosi avanti subito di qualche punto (8-5), allungando poi decisa sino al 16-10 e andando a controllare per il 25-17 finale. E il quarto è come il secondo: effimera parità sino al 7-8, poi le cuneesi allungano e non hanno problemi a chiudere 16-25. Il tie break è tanto emozionante quanto equilibrato: la Virtus comanda a lungo (5-2, 10-8, 12-10), ma nel finale la partita diventa punto a punto sino al 18-16 di cuore che vale il successo biellese. Top scorer tra le nerofucsia Giulia Caneparo con 16 punti personali. In doppia cifra anche l'altra banda Gasparini (15), l'opposta Cavaliere (11) e la centrale Fornasier (11).

Vicoforte Ceva-Prochimica Novarese Virtus Biella 2-3

Parziali: 19-25, 25-16, 17-25, 25-16, 16-18

PROCHIMICA NOVARESE VIRTUS: Civallero 4, Cavaliere 11, Ginella 2, Silletti N. ne, Gasparini 15, Fornasier 11, De Pretto 0, Caneparo 16, Servente ne, Zacchi 0, Porta 4, Silletti G. 1. Libero: Huaman Lopez 0, Vercellino ne. All. Rastello.

Classifica dopo 4 giornate: Cus Collegno 12, Pinerolo 11, Gavi Novi 10, Almese 9, Canelli 9, Prochimica Novarese Virtus Biella 8, Ovada 6, In Volley San Giorgio 5, Vicoforte Ceva 4, Pavic Romagnano 4, Chivasso 3, Sammaborgo 3, Playasti 0, Mtv 0.